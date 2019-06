Rabiot: sì alla Juve. Lukaku: sì all’Inter (da 9 giorni). La differenza

Adrien Rabiot si è promesso (e forse qualcosa di più…) alla Juve, dobbiamo solo aspettare solo per l’annuncio. Ma, come anticipato in esclusiva da giovedì 13, non ci sono più dubbi o si da incassare. E il 12 giugno vi svelammo il sì di Romelu Lukaku all’Inter, totale. E confermato oggi dalla “Gazzetta dello Sport”. La differenza rispetto a Rabiot (in scadenza) è che ora bisogna trattare con il Manchester United, ma la volontà spesso fa la differenza. E l’Inter non ha fretta, sapendo che il cartellino costa 80 milioni e legando il tutto all’uscita di Icardi. Mentre per Rabiot alla Juve la fase di decollo è finita da un pezzo, siamo vicini all’atterraggio.

Foto: Twitter personale Lukaku