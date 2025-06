Rabiot: “Sento ancora Allegri. Se mi chiamasse al Milan sarei disposto a parlarci”

02/06/2025 | 09:36:07

Adrien Rabiot si è raccontato in una intervista concessa a La Gazzetta dello sport, dove ha parlato anche del suo rapporto con il nuovo allenatore del Milan: “Con Allegri in realtà ci parlo spesso. Giovanni Rossi, il consigliere di De Zerbi, lavora anche con lui e quando lo chiama mi dice: vieni che ti passo tuo papà. Con Allegri posso parlare di tutto e non solo di calcio. Lo apprezzo molto come persona. Ha una mentalità vincente. Ed è chiaro, se mi chiama lo sarò sempre disponibile a parlarci”.

Foto: Instagram Francia