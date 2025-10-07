Rabiot: “Se il fisico reggerà mi vedrete in campo anche a 35 anni. Modric mi fa restare senza parole”

07/10/2025 | 21:26:51

Adrien Rabiot ha parlato a Le Figaro della sua nuova vita al Milan: “A 35 anni, se il mio corpo regge, mi vedrete ancora in campo. Guardate Luka Modric, che è con me al Milan e gioca a 40 anni! Tocchiamo ferro, ma se il fisico non mi ferma, ho ancora la passione e l’amore per il calcio per continuare. Quindi, il Mondiale 2030 potrei giocarlo, perché no. Mi ha soprattutto stupito. Vederlo allenarsi con tanta precisione, professionalità, intensità e impegno, a 40 anni, è impressionante. Davvero. È umile, dedicato, sempre al 100%. Quando vedo cosa fa con dieci anni più di me, resto senza parole”.

Foto: Instagram Milan