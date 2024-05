Rabiot saluta Allegri: “Meritavi un addio diverso. Sarai ricordato come uno dei tecnici più vincenti della Juve”

Massimiliano Allegri non è più l’allenatore della Juventus. E tra i primi messaggi che arrivano dal mondo bianconero, arriva anche quello da parte di Adrien Rabiot: “Sarai ricordato come uno degli allenatori più vittoriosi della storia della Juventus. Meritavi un addio diverso. Grazie di tutto Mister e in bocca al lupo”.

Foto: Instagram Rabiot