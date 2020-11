Il centrocampista in forza alla Juventus, Adrien Rabiot, salterà la partita di domani che vedrà la sua Francia affrontare la Finlandia.

Il transalpino non si è allenato per problemi muscolari, così come Lucas Hernandez e Corentin Tolisso.

Il Ct Deschamps dovrà fare a meno anche di Benjamin Pavard, Presnel Kimpembe e Kylian Mbappé.

Foto: Rabiot Instagram