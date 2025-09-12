Rabiot: “Rowe? Quello che è successo non cambia il nostro rapporto”. Poi il commento sulla lotta scudetto

12/09/2025 | 12:25:02

Terminata la sosta delle nazionali, è giunta l’ora di ritornare sui campi di Serie A, impazienti di osservare le gesta dei nuovi arrivi, e ritorni, tra cui Adrien Rabiot. Quest’oggi, l’ex giocatore dell’OM si è presentato ai microfoni della stampa italiana. Di seguito le dichiarazioni salienti del nuovo centrocampista del Milan: “Rowe? Ci siamo mandati dei messaggi per augurarci il meglio. Ci vedremo a San Siro e sarà anche bello vederlo perché è un bravo ragazzo. Quello che è successo al Marsiglia può succedere ovunque, ma non cambia il rapporto che ho con lui. Sarò contento di vederlo”. Sul gruppo Milan: “Non è facile creare un gruppo in così poco tempo ma cercheremo di farlo. Il mister sa fare gruppo. Modric sa gestire queste cose, anche Kylian Mbappé mi ha detto che è una persona incredibile. Dovremo conoscerci tutti per costruire questo gruppo. Vedo serenità, voglia di far bene. La base è buona. Vedremo a febbraio-marzo per poter riflettere, ma al momento dobbiamo lavorare”. Sulla Juventus:“La Juve ha preso giocatori forti in attacco. Sarà tra le squadre che lotterà per vincere il campionato quest’anno”.

Foto: sito Milan