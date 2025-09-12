Rabiot ritrova la Serie A, i numeri sotto la gestione Allegri

12/09/2025 | 10:35:13

Adrien Rabiot verrà presentato quest’oggi alle ore 12:00, presso la sala stampa di Casa Milan, come nuovo giocatore rossonero. Il centrocampista francese ritroverà Massimiliano Allegri, suo estimatore che lo ha valorizzato nei suoi anni alla guida della Juventus. Un matrimonio che si è concretizzato nell’ultimo giorno di mercato, dopo la rincorsa che vi abbiamo raccontato lo scorso 22 agosto. Il nativo di Saint-Maurice ritrova la Serie A dopo il rientro nella madrepatria, agli ordini di Roberto De Zerbi. E, come accennato in precedenza, riabbraccia Allegri, riprendendo così una storia iniziata nel 2021 e interrotta (momentaneamente) nel 2024. Sotto le gestione del tecnico di Livorno, Rabiot ha totalizzato 127 partite, mettendo a referto 16 gol e 11 assist in 10.525′. Particolarmente performante, dal punto di vista di contributo in zona gol, la stagione 22-23, quando l’ex PSG ha messo a referto 8 gol e 4 assist in Serie A e, in tutte le competizioni, complessivamente 11 gol e 6 assist.

Foto: sito Milan