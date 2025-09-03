Rabiot ritrova Allegri: l’obiettivo è la doppia cifra di gol come nel 2022-2023

03/09/2025 | 23:31:41

Lo ha voluto fortemente e lo ha ripreso. Massimiliano Allegri ritrova uno dei suoi pupilli che aveva avuto alla Juventus. Parliamo di Adrien Rabiot, un centrocampista che proprio Max aveva saputo valorizzare al 100%. Tre le stagioni in bianconero insieme, 2021-22, 2022-23, 2023-24. Tre stagioni dove il centrocampista francese si è di fatto lanciato, anche a livello realizzativo. Eppure le cose non iniziarono benissimo, con i zero gol in 45 presenze, nel 2021-22, l’unica stagione chiusa in carriera senza reti segnate. Da lì però seguì la migliore stagione di Rabiot, quella che lo ha rilanciato ai livelli di grande promessa al PSG.

Nel 2022-23, infatti, arrivano ben 11 gol, in 48 presenze, la sua migliore stagione in carriera. Numeri che Allegri conosce bene e che sa che può ripetere anche nel suo Milan, per puntare quanto meno al ritorno in Champions e a lottare per la vittoria di qualche trofeo, in una stagione che vede il Milan senza coppe europee.

Foto: sito Milan