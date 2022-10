Rabiot: “Rinnovo? Non lo so. In questo momento ci sono altre priorità. Dobbiamo pensare a fare bene”

A parlare in conferenza stampa, alla vigilia della delicata sfida di Champions League in casa del Maccabi Haifa, è Adrien Rabiot che tocca diversi punti, tra cui quello del suo rinnovo con la Juventus in scadenza il prossimo giugno: “Il rinnovo? Non lo so. In questo momento ci sono altre cose a cui pensare, sono concentrato sul campo e a fare bene. Vogliamo venire fuori da questo periodo di difficoltà, poi vedremo cosa succederà”.

Foto: instagram Juventus