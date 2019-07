Rabiot, primo giorno vero di Juve. Tra visite e firma in arrivo

Adrien Rabiot e il primo giorno di Juve. Il primo giorno vero, dopo l’arrivo di ieri pomeriggio a Caselle, proprio il 30 giugno a poche ore dalla scadenza del contratto che l’avrebbe legato al Paris Saint-Germain. Oggi di buon mattino le visite, in attesa delle firme sul contratto che lo legherà alla Juve. Un grande colpo per il centrocampo, l’ennesima operazione sottotraccia e che noi abbiamo scoperto in esclusiva tra il 13 e il 18 giugno.

Fonte: Sportitalia