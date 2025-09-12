Rabiot: “Potevo scegliere altri club, ma Allegri e il progetto mi hanno convinto”

12/09/2025 | 12:23:21

Terminata la sosta delle nazionali, è giunta l’ora di ritornare sui campi di Serie A, impazienti di osservare le gesta dei nuovi arrivi, e ritorni, tra cui Adrien Rabiot. Quest’oggi, l’ex giocatore dell’OM si è presentato ai microfoni della stampa italiana. Di seguito le dichiarazioni salienti del nuovo centrocampista del Milan: “Perché la scelta del terzo anno consecutivo senza Champions? Più importante giocare al Milan piuttosto che in un club che disputa la Champions. Ho deciso di venire qui per poter avere una squadra così forte da poter lottare per la Champions. Magari di non vincerla, ma avere l’ambizione di fare qualcosa di grande. Potevo andare altrove, è vero. Ma il progetto del club e il mister mi hanno convinto a venire qui”. Sulla possibilità di scendere in campo contro il Bologna:“Il mister non mi ha detto ancora nulla. Giocare sin da subito? Ci spero, ma alla fine decide Allegri. Mi ha chiamato questa estate, ma ero sotto contratto. Da ieri mi sono allenato e mi sono trovato bene. Non abbiamo ancora avuto il tempo per parlare bene della squadra. Lo conosco bene e so come lavora”.

Foto: Instagram Milan