Rabiot: “Potevamo segnare di più e fare anche meglio. Vedremo più avanti dove sarà l’Inter”

03/02/2026 | 22:57:27

Rabiot ha commentato a DAZN il successo di Bologna: “La partita non era semplicissima: all’inizio non siamo riusciti a tenere i palloni davanti. Potevamo fare gol in ogni momento della partita. Poi con la fiducia abbiamo fatto sempre meglio e abbiamo fatto gol. Potevamo fare anche meglio, ci siamo accontentati un po’ del risultato. Potevamo segnare di più e fare meglio tecnicamente nel secondo tempo. Ci siamo abbassati un po’, ma è una bella vittoria su un campo difficile. Ci dà ancora più fame e più fiducia. Mese delicato? Delicato non lo so, tutte le partite sono importanti. Era importante prendere punti per staccare il quinto posto, poi l’Inter vedremo più avanti. L’obiettivo principale è il quarto posto, minimo. Con la partita di stasera abbiamo allungato sulla Roma. È un bel momento, dobbiamo continuare così, tutti uniti, lavorare come abbiamo fatto finora, e poi vediamo più avanti dove sarà l’Inter”.

