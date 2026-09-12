Rabiot: “Posso giocare sia trequartista che mediano, decide il mister. Con Modric mi trovo benissimo”

12/09/2026 | 17:19:52

Adrien Rabiot a minuti dal calcio d’inizio contro la Lazio a DAZN: “Quando sono arrivato abbiamo parlato della mia posizione e mi alleno facendo i due ruoli, mediano e trequartista. Durante la settimana faccio o uno o l’altro, ma dipenda da cosa richiede il mister. Mi trovo bene ovunque, ma devo ritrovare la migliore condizione fisica. Con Modric a centrocampo mi trovo molto bene”.

Foto: X Milan