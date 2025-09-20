Rabiot: “Non sono ancora al top, devo lavorare. Siamo il Milan, dobbiamo vincere per forza”

20/09/2025 | 20:33:02

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha parlato a Sky Sport prima della partita contro l’Udinese: “Se mi sto trovando bene? Sì, ho fatto una settimana buona, una partita buona, ma non sono ancora al 100% perché non avevo giocato per un mese prima di domenica scorsa. Devo ancora lavorare, allenarmi con la squadra, ma mi sento bene anche di testa e sono pronto per stasera. Arrivano quattro partite prima della sosta, sono fondamentali per continuare a crescere. L’Udinese è forte, l’ha dimostrato, ma noi siamo il Milan, dobbiamo vincere per forza e per questo il mister ci vuole carichi. Allegri? Ci ha parlato in hotel, poi c’è Landucci che è il suo vice e fa come lui. Per noi non cambia niente, conosciamo la sua idea, siamo pronti”.

FOTO: Sito Milan