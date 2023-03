Rabiot: “Nessuna novità sul rinnovo. Non ci siamo più visti dopo il colloquio con mamma”

Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro la Roma.

Queste le sue parole: “Non ho rivisto l’occasione nel primo tempo, ma il portiere è stato bravo. Siamo stati sfortunati nelle occasioni create stasera, il loro portiere è stato molto bravo”.

Sulla gara: “Siamo frustrati e delusi ma è normale quando perdi una partita del genere, creando tante occasioni. È il calcio, a volte abbiamo giocato male e abbiamo vinto, stasera abbiamo fatto molto meglio di loro ma la palla non entrava. Dobbiamo continuare così perché stasera abbiamo dimostrato delle cose buone. Dobbiamo continuare a lavorare, c’è una partita giovedì. Siamo consapevoli di essere forti e di avere tanti giocatori di qualità, oggi sono entrati giocatori come Chiesa che possono aiutarci. Abbiamo fatto bene, sono fiducioso per le prossime partite. Sapevamo che loro non subiscono tanti gol in casa e che sarebbe stato difficile”.

Sul rinnovo: “Non c’è nessuna notizia, non ancora. Siamo tranquilli, non abbiamo parlato. Loro hanno parlato tempo fa con mia mamma e poi non ci siamo più sentiti, ma sono tranquillo. Pensiamo a fare bene sul campo perché la situazione è un po’ delicata in questo momento. Ci saranno giorni migliori, vedremo. In questo periodo sto bene fisicamente, mi trovo bene qui e questa è la cosa importante. Abbiamo ancora settimane e mesi per parlare e lo faremo di sicuro”.

Foto: Instagram Rabiot