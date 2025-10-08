Rabiot: “Modric? A quarant’anni non è scontato ciò che fa. È un vero esempio per tutti”

08/10/2025 | 09:50:49

Il centrocampista del Milan, Adrien Rabiot, ha parlato dal ritiro dei Bleus in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Quanto ha pesato la chiamata di Allegri? Con Allegri c’è sempre stato un ottimo rapporto. Siamo simili, e lo apprezzo molto umanamente. Ci siamo chiamati e scritti spesso pure la scorsa stagione. Poi con il Milan c’erano già stati contatti lo scorso anno, ma non se n’era fatto nulla. Quest’estate si sono fatti avanti a inizio estate e sono tornati alla carica dopo il problema a Marsiglia. È stato il momento giusto per tutti. Se ho parlato del Milan con Maignan prima di venire? Si e me ne aveva parlato molto bene. Aveva ragione. Se sono sorpreso da Modric? Non sono sorpreso per il suo impegno e la sua professionalità, altrimenti non sarebbe a questi livelli alla sua età. Sono sorpreso perché a quarant’anni non è scontato ciò che fa. È uno che continua a dare tutto in partita e in allenamento. Un vero esempio per tutti. Io a 40 anni in campo come lui? È un’ispirazione, ma poi dipende da variabili diverse: il fisico, gli infortuni. Di sicuro Modric ha una grande passione. E la passione è il motore per tutto. E poi è felice di continuare ad allenarsi al massimo e a giocare”.

