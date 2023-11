Rabiot: “Mi affido al modo di negoziare di mia madre, come agente è sempre stata all’altezza”

Intervistato da SportWeek, il centrocampista francese Adrien Rabiot ha parlato così del rapporto con la sua mamma-agente Veronique:

“Se non ho richieste specifiche che magari discutiamo insieme a monte, mi affido al suo modo di negoziare. Conosco la sua personalità e il suo carattere. Non trovo nulla di male nel fatto che un genitore sia presente e penso sia rassicurante per un club sapere che un suo giocatore non sia in balia di sconosciuti o agenti con altre priorità. Se avessi figli, anch’io andrei a vederne gli allenamenti. La scelta di affidarmi a madre come agente? Lei è sempre stata all’altezza, nonostante all’inizio non conoscesse nulla di questo mondo. Ha saputo adattarsi e difendere al meglio i miei interessi, circondandosi di persone capaci. Fino ad oggi la mia carriera è andata piuttosto bene. Se non fossi stato soddisfatto di lei, avrei preso qualcun altro”.

Foto: Instagram Rabiot