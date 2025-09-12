Rabiot: “Maignan mi ha detto di venire al Milan. Modric è una leggenda, vogliamo fare grandi cose”

12/09/2025 | 19:54:43

Adrien Rabiot ha parlato a DAZN della sua nuova avventura con il Milan: “Ho parlato con il mister mentre mia mamma parlava con il Direttore. Si è fatto tutto velocemente per chiudere, era l’ultimo giorno. Sono andato a Parigi per la Nazionale, ho fatto lì le visite ed ho firmato lì. Poi dopo la Nazionale sono venuto subito qua. Il Milan? È un grandissimo club con una storia pazzesca, è uno dei migliori club al mondo. Non è stato difficile scegliere il Milan. Poi mi ha convinto anche il mister, è vero, a venire qua. Cosa mi hanno detto? Che c’era un progetto importante, su due-tre-quattro anni: bisogna avere giocatori forti per tornare in Champions, lottare per il campionato e fare grandi cose. Mi ha subito interessato e quindi si è fatto tutto velocemente. Non ho avuto il tempo di pensarci. Giocare per il Milan, indossare questa maglia, è qualcosa di importante. Poi conosco l’Italia, mi sono trovato bene prima. È bello tornare qua a giocare. Maignan? Anche lui quando ha sentito le voci di mercato mi ha chiamato subito per dirmi: ‘Vieni al Milan’. Ma già da qualche anno mi dice di venire al Milan. Quando è stato più concreto mi ha chiesto se poteva fare qualcosa per aiutarmi, se avevo bisogno di sapere qualcosa. È un amico che conosco da anni. Al PSG non abbiamo avuto l’opportunità di giocare insieme perché lui è andato via subito quindi giocarci insieme così mi fa piacere. Modric? È una leggenda del calcio. Ha fatto tante cose belle, ha vinto il Pallone d’Oro… Da quello che ho saputo e ho visto già ieri è una grande persona. Poi in campo è un giocatore straordinario. Giocare con lui sarà bello. Spero di poter fare grandi cose con lui. In generale penso che abbiamo una bella squadra, un mix di giocatori giovani e d’esperienza”.

FOTO: Sito Milan