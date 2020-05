Rabiot, lo sciopero e l’ironia su Instagram

Adrien Rabiot non le manda a dire e utilizza l’ironia per rispondere. Il centrocampista francese, con delle Storie su Instagram, ha inviato dei messaggi a chi ieri lo ha accusato di non essere ancora rientrato a Torino perché in disaccordo con la richiesta del club di tagliare lo stipendio. Nella prima foto compare lui perplesso: “Quando ti rendi conto che è il tuo ultimo giorno di… sciopero”, questo il suo messaggio. Nella seconda è presente una bottiglia di veleno con sopra la scritta “giornali-televisioni, non ingerire”. Tuttavia, l’ex Paris Saint-Germain ora alla Juventus, dovrebbe rientrare in giornata in Italia.

Foto: Juventus Twitter