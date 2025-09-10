Rabiot, lettera di addio al Marsiglia: “Mi avete subito adottato. E’ stato un onore difendere i vostri colori”

11/09/2025 | 00:20:01

Adrien Rabiot, da poco centrocampista del Milan, ha pubblicato una lettera di addio al Marsiglia.

Queste le sue parole: “Cari marsigliesi, prima di iniziare la mia nuova avventura a Milano volevo mandarvi un messaggio. Dal primo giorno che sono arrivato a Marignane, non avete dato importanza al mio passato parigino, e subito mi avete adottato come marsigliese, fino a quando sono partito. Per tutta la stagione mi avete incoraggiato, accompagnato, portato, applaudito. Siete stati di costante sostegno. Ho sentito questo fervore, questa passione, questo amore per il calcio che ti incoraggia e rende Marsiglia una città e un club unico in Francia. Non dimenticherò mai l’atmosfera del Velodrome. I canti, il tifo e quelle ‘braccia’. Le gioie dei festeggiamenti e soprattutto l’indescrivibile sensazione di segnare in questo stadio… È stato un immenso piacere difendere i vostri colori, quelli del Marsiglia. Grazie per tutto, popolo biancoblù”.

Foto: Instagram Rabiot