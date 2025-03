Rabiot: “L’amore che sento a Marsiglia non l’ho mai trovato da nessuna parte”

Durante l’intervista concessa a Dazn, il centrocampista del Marsiglia, Adrien Rabiot ha così parlato dell’affetto dimostrato dai suoi nuovi tifosi in terra francese.“Io e Medhi Benatia parliamo spesso. Lui mi scrive e mi dice: “Pensi che avresti trovato questo affetto che ti danno qui, se fossi andato al Manchester United o in un altro posto?”. Da quando sono qui, è vero, le persone mi dimostrano un grande affetto. L’ho mai provato da altre parti? No. Qui sento che il mio valore è apprezzato davvero.”

Foto: Instagram Marsiglia