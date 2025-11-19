Rabiot, l’acquisto più prezioso torna in pista per il derby

Adrien Rabiot è stato l’acquisto più prezioso nell’ultima campagna acquisti del Milan. Non soltanto perché è arrivato quasi al fotofinish, ma perché è stato definito a condizioni sostenibili (anche di ingaggio) e ha consentito ai rossoneri di trovare i migliori equilibri, liberando Modric in regia per un assortimento ideale. Una cosa è evidente: in quel reparto il Milan ha una qualità tra le migliori in Serie A, un mix perfetto, a maggior ragione se pensiamo che Allegri potrà avere nuovamente a disposizione Jashari che era stato uno degli investimenti più onerosi della scorsa estate. Rabiot è stato circa un mese ai box, la sua assenza si è avvertita e qualche risultato probabilmente sarebbe stato diverso se ci fosse stato la possibilità di schierarlo. Adesso Rabiot è pronto a tornare in pista nel derby, ieri ha svolto tutto l’allenamento in gruppo, per Allegri non potrebbe esserci notizia maggiormente gradita.

