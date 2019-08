Rabiot: “Juve squadra da battere, come sempre. Mi sono adattato facilmente e ora…”

Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, ha parlato in vista dell’esordio in campionato contro il Parma ai microfoni di Sky: “Non vedo l’ora di debuttare in questa nuova avventura. Per quanto riguarda la squadra invece, penso che abbiamo lavorato bene nel precampionato, abbiamo avuto molto tempo per preparare la stagione e soprattutto le prime partite. Naturalmente saranno gare difficili, lo sono sempre per un club come la Juventus. Sarà così anche a Parma, ma siamo fiduciosi. Penso che la Juve debba essere pronta per tutto, è la squadra da battere. Ogni partita sarà combattuta, noi dovremmo essere molto concentrati, affronteremo squadre molto forti. Nel calcio può succedere di tutto, noi dovremo essere molto attenti e focalizzati sulla partita di Parma. Mi sono adattato facilmente alla squadra in precampionato, non so se sarò titolare alla prima ma spero di esserci. Mi sento bene, sono in forza e come i miei compagni, non vedo l’ora di esordire”.

Foto: Juventus Twitter