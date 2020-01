Rabiot: “Il mio futuro è qui alla Juventus, mi sto adattando al calcio italiano”

Adrien Rabiot, schierato titolare da Maurizio Sarri nel match vinto per 4 a 0 contro il Cagliari, ha parlato in zona mista a margine del match. Il centrocampista della Juventus ha analizzato così la sua prestazione: “E’ vero che il 2019 è stato un anno molto buono per me, ho lavorato molto, sono approdato alla Juventus e credo che questo 2020 possa essere positivo: sto bene fisicamente, seguo il lavoro che ci fa fare il mister e qui mi trovo bene”.

Momento personale

“Io sono a disposizione della squadra, non è un problema il lato del campo sul quale giocare, a destra posso rientrare sul sinistro mentre a sinistra arrivo meglio al tiro, ma è importante essere utile alla causa. Il campionato italiano non è facile, ma nessun campionato lo è, mi sto adattando man mano che assimilo le caratteristiche del torneo. Il mio futuro? Sarà ancora qui”.

Foto: Twitter Juventus