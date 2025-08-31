Rabiot, il Milan vede lo striscione. I retroscena delle ultime 24 ore

31/08/2025 | 20:33:28

Adrien Rabiot e il Milan: vi abbiamo raccontato tutto. Partendo dallo scorso 22 agosto quando avevamo svelato la richiesta di informazioni approfondite da parte del club rossonero, legate all’uscita di Musah. Ora Musah è promesso sposo dell’Atalanta, il Milan sta spingendo sempre più. Nelle ultime 24 ore la madre-agente Veronique, come già svelato, l’ha riproposto al Napoli senza successo e poi sono ripartiti i contatti fitti con il Milan. Ieri mattina ultimi tentativo di riconciliazione con l’Olympique Marsiglia, senza successo. Il costo del cartellino si è abbattuto dalla richiesta iniziale di 11-12 milioni più bonus (a dieci mesi della scadenza), la giornata è stata proficua dal punto di vista degli accordi su ingaggio e commissione, ora davvero lo striscione per il Milan è a un passo.

Foto: Instagram Francia