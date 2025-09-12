Rabiot: “Il Milan è uno dei club più prestigiosi al mondo, ero sicuro di fare la scelta giusta”

12/09/2025 | 12:16:04

Terminata la sosta delle nazionali, è giunta l’ora di ritornare sui campi di Serie A, impazienti di osservare le gesta dei nuovi arrivi, (e ritorni) tra cui Adrien Rabiot. Quest’oggi, l’ex giocatore dell’OM si è presentato ai microfoni della stampa italiana. Di seguito le dichiarazioni salienti del nuovo centrocampista del Milan: “Mi hanno convinto perché il Milan è uno dei club più prestigiosi al mondo. Ma è importante anche avere un feedback dei giocatori ed ero sicuro di fare la scelta giusta”.

Sulla carriera: “Sto facendo una bella carriera, tra PSG, Juventus – dove ho disputato più di 200 partite -. Al Marsiglia ho disputato un’annata top e voglio continuare ad avere questa fame di vincere e di poter fare gol, assist in campo. Divertirmi e aiutare i più giovani. Sono orgoglioso di ciò che ho fatto in passato. Sono qui per far tornare il Milan alla vittoria. La scorsa stagione è stata difficile. Il Milan deve lottare per la Champions e conquistare trofei”.

Foto: sito Milan