Rabiot: “Il derby è una partita elettrica, non vedo l’ora di esserci. Scudetto? A febbraio avremo una piccola stima di dove potremo arrivare”

20/11/2025 | 13:03:54

Il centrocampista del Milan, Adrien Rabiot, ha parlato in un’intervista ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:

“Sto bene, in queste settimane ho lavorato in palestra e fuori. Mi manca solo il campo! Muscolarmente e a livello mentale sto molto bene. A nessun atleta piace essere infortunato, mi dispiace non aver potuto aiutare la squadra in questo periodo. Ho preso un po’ più di tempo per recuperare, perché quando si tratta del polpaccio bisogna fare attenzione. Meglio non rischiare di rimanere altre 3-4 settimane fuori. Il derby? È una partita elettrica, non l’ho mai vista allo stadio, ma non vedo l’ora di esserci perché questo tipo di partite mi piacciono tantissimo. In tv non si percepisce bene l’ambiente, ma sarà bello poter dire di aver giocato un derby così. Sarà difficile, siamo due squadre forti. Si deciderà sui dettagli. Maignan mi ha parlato dell’importanza di questa partita, di quanto sia fondamentale vincere per la storia e per i tifosi. Tutto questo mi carica, non vedo l’ora di giocare, anche perché è da un mese che non gioco e ho tanta voglia di tornare in campo. Lo scudetto? Abbiamo una squadra forte. Con la mia mentalità cerco di spingere tutti i miei compagni a dare il massimo, siamo un bel gruppo. L’importante è rimanere vicini al primo posto, ma è ancora lunga. Ci sono tante partite tra novembre e dicembre, compresa la Supercoppa che è un nostro obiettivo. Già a febbraio avremo una piccola stima di dove potremo arrivare”.

Foto: sito Milan