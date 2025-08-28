Rabiot, i matrimoni si fanno in due (con i soldi)

28/08/2025 | 23:45:27

Max Allegri vuole Adrien Rabiot, meglio dire vorrebbe. Tutto questo in previsione di un’uscita a centrocampo, Musah indiziato fino allo stop di Jashari, ma anche nel caso in cui non dovesse verificarsi. Perché gli serve una mezzala con quelle caratteristiche, capace di inserirsi per dare un cambio di passo a quel reparto. Sei giorni fa vi avevamo anticipato il sondaggio Napoli ma senza dimenticare il Milan che infatti ci ha ripensato concretamente nelle ultime ore. Rabiot è in rotta di collisione con l’Olympique Marsiglia, ma il rapporto con i francesi è tutto da chiarire in attesa di una decisione definitiva. Tutto bello se non fosse per i costi che per il Milan sono fuori budget e bisognerebbe fare un’inversione rispetto alle abitudini e al tetto imposto in tale senso. Parliamo di una base minima di ingaggio di 5,5-6 milioni a stagione, poi ci sono le commissioni. Ma anche una riflessione: se il Milan vuole fare un salto di qualità, deve rivisitare il tetto messo per certe operazioni e abbattere quel muro come minimo facendo qualche eccezione. Non c’è più molto tempo, anzi ne è stato sprecato troppo. Soprattutto: per il centrocampista come per l’attaccante il Milan sta battendo o ha battuto strade alternative rispetto alle richieste di Allegri. Per Rabiot una cosa è sicura: i matrimoni si fanno in due (con i soldi).Foto: Instagram Rabiot