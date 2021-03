Rabiot: “Giocare ogni 3 giorni è difficile. Alla Juve è tutto più complicato dal punto di vista collettivo”

Il centrocampista della Juventus e della Nazionale francese, Adrien Rabiot, ha parlato dopo il deludente 1-1 dei transalpini di ieri sera contro l’Ucraina di Shevchenko e del momento non facile alla Juventus.

Queste le sue parole: “Ci aspettavamo questo tipo di gioco da parte dell’Ucraina, non è mai facile affrontare una difesa a cinque, ma dobbiamo saperci adattare ai nostri avversari. Se non abbiamo vinto, è perché non abbiamo dato tutto. Sarebbe servito più ritmo ieri, ma non c’è nulla per cui arrabbiarsi o spaventarsi. Ci sarebbe piaciuto iniziare meglio le qualificazioni al Mondiale, però potremo riscattarci già nella prossima partita fra pochi giorni col Kazakistan”.

Come si è trovato al fianco di Kanté?

“Bene, lavora molto e non si risparmia mai. È facile stargli accanto in campo. Personalmente mi trovo bene in mezzo alla mediana, il mio ruolo è proprio quello di centrocampista centrale. So di potermi spostare anche a sinistra, ma dipende dal nostro rivale e dal suo tipo di gioco”.

Si trova meglio in Nazionale rispetto alla Juventus?

“Qui sta andando abbastanza bene, mentre alla Juve è tutto più complicato dal punto di vista collettivo. Io cerco sempre di dare il meglio e gioco molto, ma è difficile ottenere sempre buoni risultati scendendo in campo ogni tre giorni. L’allenatore vede però che provo a fare ogni volta del mio meglio, questo gli piace”.

Foto: Twitter Juventus