Rabiot: “Giocare la Champions al Marsiglia sarà fantastico. Futuro? Ne parlerò con il presidente”

23/05/2025 | 11:25:46

In un’intervista rilasciata al canale YouTube Carré, Adrien Rabiot ha parlato del piazzamento Champions raggiunto dalla squadra allenata da De Zerbi: “La Champions League al Vélodrome? Sarà fantastica. Non voglio anticipare quello che succederà la prossima stagione”. Sul futuro: “Ci siederemo un attimo con il presidente e con Medhi Benatia per discutere di tutto questo”.

FOTO: Instagram Marsiglia