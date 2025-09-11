Rabiot è arrivato a Malpensa. Pronto per l’avventura in rossonero

11/09/2025 | 10:17:24

Adrien Rabiot si appresta a cominciare la sua nuova avventura in Serie A. Il centrocampista francese, dopo il ritiro con la Nazionale e dopo aver salutato Marsiglia, è pronto a sposare la causa Milan. Il giocatore è arrivato a Malpensa intorno alle 10, in mattinata raggiungerà Casa Milan e poi farà tutto l’iter, prima di aggregarsi ai compagni, agli ordini di Max Allegri, che lo ha fortemente voluto, dopo le stagioni alla Juventus.