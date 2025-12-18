Rabiot: “Dobbiamo ritrovare compattezza. Gli arbitri non stanno facendo bene”

18/12/2025 | 22:39:05

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha parlato a Mediaset dopo la sconfitta in Suoercoppa contro il Napoli.

Queste le sue parole: “Problemi in attacco senza Leao? Non penso. Abbiamo segnato anche quando non c’era Leao, dobbiamo ritrovare compattezza e solidità, che abbiamo perso nelle ultime partite. Subiamo un po’ troppo, stasera siamo stati un po’ leggeri sulle loro occasioni e non bravi a sfruttare le nostre. Dobbiamo restare tranquilli e continuare il percorso. Era un trofeo e siamo dispiaciuti, ma stiamo facendo bene in campionato e dobbiamo riprendere il lavoro che stiamo facendo”.

La situazione in cui il Napoli chiedeva il rosso? “Non ho niente da dire, non c’era rosso. L’arbitro poteva fare meglio, già da tante partite e non solo del Milan non stanno facendo bene. Potevamo fare meglio, non siamo stati in grado di vincerla. Può succedere, non è che cade il mondo. I ragazzi sono dispiaciuti, ma dobbiamo concentrarci subito sul campionato. Dobbiamo continuare e crescere, abbiamo giocatori giovani. La stagione è lunga, siamo sereni”.

Foto: sito Milan