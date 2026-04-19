Rabiot: “Dobbiamo migliorare il gioco. Futuro Allegri? Non so cosa deciderà, può dirlo solo lui”

19/04/2026 | 17:23:46

Rabiot ha parlato a DAZN dopo la vittoria di Verona: “Non è una questione di essere guariti, a questo punto della stagione è importante vincere e prendere i punti per raggiungere l’obiettivo. Ma abbiamo sbagliato troppo, sulle ripartenze potevamo fare meglio e poi ci stanchiamo di più inutilmente. Dobbiamo lavorare su questo ed essere più tranquilli. Avevamo parecchi palloni su cui ripartire dove potevamo fare meglio. Ok la vittoria, ma potevamo fare di più sotto il punto di vista del gioco. Siamo giocatori, conosciamo bene il calcio. Quell’obiettivo è andato, ora dobbiamo essere concentrati sulla Champions. Possono capitare delle difficoltà e un avere un po’ di stanchezza. Dobbiamo rimanere uniti come stasera, anche se non abbiamo giocato bene lo spirito era quello e ci ha portato i tre punti. La mentalità va bene, dobbiamo migliorare il gioco. Poi cosa farà il mister non lo so, lo può dire solo lui. Come ho detto, il mister ci ha dato tanta forza e fiducia in questa stagione. Per raggiungere l’obiettivo lo dobbiamo fare per noi e per i tifosi, ma anche per il mister e per lo staff, tutti questi che lavorano ogni giorno per noi. Poi il resto, chi andrà via a fine stagione non lo so. Ma finché non è raggiunto l’obiettivo dovremo essere tutti dentro”.

foto x milan