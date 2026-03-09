Rabiot: “Dobbiamo avere questo spirito sempre, non solo nei derby. Leao ci ha dato una mano”

09/03/2026 | 13:30:34

Adrien Rabiot ha parlato ai canali ufficiali del Milan dopo la vittoria nel derby contro l’Inter: “Sono molto felice per la vittoria. Volevo vincere il derby e lo abbiamo fatto in un bel modo. Siamo tutti soddisfatti. Nel calcio di oggi bisogna difendere in undici. Anche Leao ci ha dato una grande mano, così come Pulisic. Questo è lo spirito giusto che dobbiamo avere sempre, non solo nel derby. Anche la difesa ha fatto una grande partita”.

