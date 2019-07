Rabiot: “Devo crescere fisicamente, ma mi sono trovato bene”

In conferenza stampa dopo la sconfitta della Juventus contro il Tottenham per 3-2 in International Champions Cup, Adrien Rabiot ha parlato del suo debutto in bianconero: “E’ stata una buona partita, siamo stati in difficoltà all’inizio, ma giocavamo contro un’ottima squadra che è anche più avanti dal punto di vista della preparazione. Nel secondo tempo abbiamo giocato più di squadra e siamo migliorati grazie ai due gol. C’è molto da lavorare, e fisicamente devo crescere molto, ma per essere stata la prima partita mi sono trovato bene sia per la mia posizione in campo che con i compagni, l’intesa con loro e con il mister è ottima”.

Foto Twitter Juventus