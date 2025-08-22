De Zerbi duro con Rabiot: “Non mi piegherò per un giocatore che ci fa vincere le partite”

22/08/2025 | 16:50:11

Dura risposta di Roberto De Zerbi ad Adrien Rabiot durante la conferenza stampa di presentazione del match di domani tra Olympique Marsiglia e Paris FC. Il tecnico italiano, senza troppi giri di parole, sentenzia l’ex Juventus: “Non mi piegherò per un giocatore che ci fa vincere le partite. In un club di calcio, come in qualsiasi luogo, deve esserci una gerarchia. Il club viene prima di tutto. Prima dei giocatori, ci sono l’allenatore e la società. Nella storia recente, il Marsiglia è stato spesso protagonista di mancanza di ordine e di etica all’interno. Per questo abbiamo dovuto prendere questa decisione, giusta, inizialmente temporanea. Avrei potuto far finta di non vedere nulla. Ma non perdo la mia dignità pur di non perdere il campionato. Io sarò sempre dalla parte del club. È vero, non si sono rotti i denti, ma una rissa del genere non l’avevo mai vista. Ho visto il medico cercare di rianimare un giocatore a terra, Rowe e Rabiot che si picchiavano… sono dovute intervenire le guardie del corpo per separarli. In campo bisogna mostrare i ‘c*****ni’, come si dice. Ma non tra compagni. Nessuno deve credersi più grande del club. A lungo termine, questa scelta sarà benefica”.

