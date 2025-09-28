Rabiot: “Da quando sono arrivato 4 vittorie su 4 gare. Juve? Emozionante tornare allo Stadium, ma voglio vincere”

28/09/2025 | 23:59:51

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Napoli.

Queste le sue parole: “Conosco bene il mister e tutto lo staff, è stato più facile. Sono arrivato con umiltà, lavorando tutti i giorni per dare l’esempio e trascinare questa squadra. Loro mi vengono dietro, sono contento del mio debutto: da quando sono qui abbiamo fatto 4 vittorie e preso solo un gol. C’è uno spirito forte, stasera è stato difficile ma l’abbiamo portata a casa e sono contento”.

Com’è giocare con Modric? “In 10 contro 11 devi dare di più, giocare con Luka è facile. Lui sa gestire la partita, anche fare 90 minuti così a 40 anni. Non so come fa, gli piace giocare a calcio, si diverte in campo, gli piace difendere e attaccare ma non solo lui: abbiamo tanta qualità, anche nei più giovani. Abbiamo dimostrato che anche in 10 possiamo fare molto bene”.

Come la vivrai la sfida con la Juve? “Io sono contento di tornare allo Stadium, siamo in cima e quindi sarà una bella partita che spero di vincere. Sono veramente contento di essere tornato in Italia, per me sarà una partita emozionante. Ho fatto cinque anni lì, mi sono trovato molto bene ma adesso sono al Milan e spero di vincere domenica”.

