Rabiot contro Al Khelaifi: “La classe non si compra”

PSG-OM è stata una partita dal clima bollente per Adrien Rabiot. L’ex centrocampista del club parigino, oggi titolare nell’OM di De Zerbi, è stato accolto dai suoi ex tifosi con alcuni striscioni offensivi. Nel mirino, oltre il giocatore, anche la madre-agente Véronique. Poche ore dopo il termine della gara, Rabiot ha attaccato duramente il presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi e i suoi ex sostenitori con queste parole sui social: “Insultare una madre e un padre defunto…Tutto deve essere pagato per un giorno. Non ti porterà in paradiso. Credimi. Nasser puoi avere tutti i soldi del mondo e anche di più. La classe non si può comprare”.

Foto: Instagram Marsiglia