Rabiot: “Contento del gol. La mentalità vincente c’è, ma bisogna migliorare”

08/12/2025 | 23:31:05

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha parlato a Dazn dopo la vittoria in casa del Torino e il suo primo gol in rossonero.

Queste le sue parole: “Siamo entrati male in partita, eravamo mosci, nella seconda parte del primo tempo avevamo iniziato a fare bene e negli spogliatoi ci siamo detti che dovevamo fare meglio, essere più cattivi e segnare. Si è visto il cambio nel ritmo e l’entrata di Pulisic ci ha dato una mano. Partite come queste dimostrano che sul piano della voglia e della determinazione ci siamo, c’è da migliorare nell’approccio perché non possiamo trovarci sotto 2-0 e poi rimontare. Però anche fisicamente la squadra c’è, ci sentiamo molto bene. Avevamo bisogno di questo, ogni tanto serve la giocata che cambia la partita e quella lo è stato. Tutti abbiamo fatto bene, ci sono stati errori ma l’importante stasera si è visto nella mentalità e nello spirito. Anche chi è entrato è andato bene, continuiamo a lavorare, vedremo dove arriveremo, ma con questa mentalità sono fiducioso che arriveremo lontano”.

Foto: sito Milan