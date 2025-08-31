Il retroscena: Rabiot, ieri contatto con il Napoli. Ora dipende solo dal Milan

31/08/2025 | 18:07:30

Era già accaduto dieci giorni fa, ma ieri la signora Veronique Rabiot ha fatto un nuovo tentativo diretto con il Napoli, cercando di capire la fattibilità dell’operazione. Ma il Napoli, che era molto interessato al centrocampista francese, ha ritenuto opportuno non affondare, a maggior ragione dopo l’onerosa operazione Hojlund. Adesso dipende soprattutto dal Milan: non escludiamo clamorosi colpi di scena in casa Paris Saint-Germain, ma almeno in queste ore dipende solo dal Milan soddisfare la richiesta di Allegri. E i dialoghi stanno andando avanti.

Foto: Instagram Francia