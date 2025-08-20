Rabiot, il giocatore controverso tanto apprezzato da Allegri

20/08/2025 | 11:00:36

All’inizio della sua carriera, Adrien Rabiot aveva attirato su di sé gli occhi di mezza Europa pronta a trattare con la madre-agente per accaparrarselo. Un giocatore controverso che spesso ha diviso l’opinione degli amanti di calcio, dimostrando, seppur lentamente, le sue qualità miste a prestanza fisica ed eleganza nei movimenti. I tifosi della Juventus lo ricordano bene, dopo i macchinosi primi anni. Il calciatore tanto apprezzato da Massimiliano Allegri si è rivelato quasi indispensabile per l’economia del centrocampo bianconero. “A Marsiglia gioco la Champions, ma è chiaro che se mi chiama Allegri sarò sempre disponibile a parlarci”, pronunciava, non molto tempo fa, il centrocampista francese. Un attestato di stima – possiamo dirlo – reciproco. Oggi, il calciatore di proprietà dell’OM è sul piede di partenza. Il motivo? Un battibeccato molto acceso con il compagno di squadra Jonathan Rowe ed automatica esclusione dalla rosa (per entrambi) e cessione prossima. Dopo i malumori vissuti ai tempi del PSG (fu messo fuori rosa anche in quel caso), ci risiamo. Rabiot cerca ancora una volta squadra, ma dovrà prima fare i conti con il suo carattere a dir poco spigoloso.

Foto: Instagram Rabiot