Rabiot: “Allegri mi chiede di essere protagonista. Posso ripetere i 10 gol dello scorso anno”

12/09/2025 | 12:37:43

Terminata la sosta delle nazionali, è giunta l’ora di ritornare sui campi di Serie A, impazienti di osservare le gesta dei nuovi arrivi, e ritorni, tra cui Adrien Rabiot. Quest’oggi, l’ex giocatore dell’OM si è presentato ai microfoni della stampa italiana. Di seguito le dichiarazioni salienti del nuovo centrocampista del Milan: “Penso di poter fare tutti i ruoli in mezzo al campo. Con De Zerbi ho giocato anche in posizione più avanzata. Dipenderà tutto dal mister, dal modulo. Il mio ruolo preferito nel 3-5-2 è la mezzala di sinistra. All’occorrenza posso giocare anche sotto la punta. Sono disposto a giocare ovunque deciderà Allegri”. Sulla quota gol: “Mi piace essere in area a far gol e assist. Ho fatto 10 gol senza le coppe lo scorso anno e proverò a ripetermi quest’anno. Il mister mi chiede di essere protagonista, quindi cercherò di ripetermi. In questi ultimi anni, gli allenatori che ho avuto mi hanno convinto di essere questo genere di giocatore. Devo avere questa ambizione anche per me stesso”.

Foto: Instagram Rabiot