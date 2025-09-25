Rabiot: “Allegri è un allenatore forte, ha cambiato tanto. Può essere l’inizio di qualcosa di grande”

25/09/2025 | 20:25:53

Adrien Rabiot ha parlato a margine di un evento al flagship store del Milan: “Se sta nascendo qualcosa di grande al Milan? Sì perché il mister è bravo a fare questo, a creare un gruppo e a coinvolgere tutti. Questa è una parte importante della costruzione di una squadra che vuole vincere. Su questo sono sorpreso positivamente, la squadra è cambiata abbastanza ma stiamo facendo molto bene. Ci sono giovani che hanno la giusta mentalità, spero sia l’inizio di qualcosa di grande. Allegri è un allenatore forte e ci sono giocatori di qualità, siamo anche solidi. Dobbiamo continuare a lavorare, ma sto vedendo un Milan di qualità con tanti giovani che hanno voglia di lavorare e giocatori esperti che li possono accompagnare. Stiamo creando un bel gruppo. Milan-Napoli è già una partita Scudetto? No, è solo l’inizio, il campionato è lungo. E’ una partita per dimostrare e far vedere a che punto siamo come squadra

Foto: Instagram Rabiot