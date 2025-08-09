Rabiot: “Alcuni club si sono interessati a me con offerte allettanti, ma volevo restare al Marsiglia”

09/08/2025 | 15:35:45

Intervistato da La Provence, Adrien Rabiot ha parlato della sua scelta di restare al Marsiglia: “Non mi vedevo partire proprio nel momento in cui penso stia per arrivare il meglio. Abbiamo costruito qualcosa con l’allenatore, lo staff e tutte le persone che lavorano nel club. Volevo far parte del seguito. Ci sono stati dei club interessati, ma avevo dato la mia parola al presidente (Longoria, ndr), a Medhi (Benatia, ndr) e l’ho mantenuta. Alcuni club avevano offerte allettanti, ma non è quello che mi attira”.

Foto: Instagram Francia