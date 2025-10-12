Rabiot: “Al Milan sono contento. L’addio all’OM? Decisione incomprensibile, non sono mai stato una persona violenta”

12/10/2025 | 15:20:36

Il centrocampista del Milan e della nazionale francese, Adrien Rabiot, ha parlato in un’intervista rilasciata a Téléfoot. Queste le sue parole sull’approdo al Milan e sull’addio al Marsiglia:

“Il mio arrivo al Milan è andato molto bene. Mi sono integrato rapidamente e sono contento. Da un mese sto giocando, abbiamo ottenuto buoni risultati e tutto sta andando per il meglio. L’addio all’OM? Ci sono rimasto male. Non sarebbe dovuta finire così. La decisione è stata incomprensibile: di tutte le persone con cui ho parlato, nessuno l’ha capita. E io stesso non l’ho capita. Ovviamente è qualcosa di piuttosto triste e frustrante. Quello che mi infastidiva era che la verità su di me non venisse detta. Non sono mai stato una persona violenta, e chi mi conosce può testimoniarlo. Non voglio che venga data un’immagine sbagliata di me. Questa è la vita di un calciatore, questa è la vita in generale: non sempre possiamo controllare tutto”.

Foto: sito Milan