Rabiot al Milan: è fatta! Una rincorsa partita (a sorpresa) il 22 agosto

31/08/2025 | 23:18:38

Adrien Rabiot sarà un nuovo centrocampista del Milan, accordo raggiunto e attesa per il suo arrivo nelle prossime ore a Milano. Due cose vanno chiarite: non era un’operazione impossibile, come abbiamo letto fino a pochi giorni fa, e soprattutto il suo desiderio non era quello di restare all’Olympique Marsiglia. Anzi, esattamente il contrario. Il 22 agosto vi avevamo svelato che, dopo un sondaggio del Napoli, il Milan ci sarebbe tornato con forza in caso di cessione di un centrocampista. i contatti sono stati mantenuti, Musah è andato all’Atalanta e Rabiot riabbraccia Allegri. L’OM aveva chiesto 11 milioni più bonus, avrà qualcosa in meno, e firmerà un contratto da circa 5 milioni a stagione.

Foto: Instagram Francia