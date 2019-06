Rabiot al Corsport: “Parlo con la Juve”

La Juve fa sul serio per Adrien Rabiot, che sta per liberarsi dal Paris Saint-Germain a parametro zero. E il club bianconero ha già formalizzato una proposta contrattuale da quattro anni più opzione, come vi abbiamo raccontato. Rabiot è intrigato, ma in questa situazione bisogna sempre stare all’erta perché negli ultimi dieci mesi ci sono stati cambiamenti di rotta dalla sera alla mattina. Intanto il classe ’95 sta trascorrendo le sue vacanze all’hotel “Il Pellicano” di Porto Ercole e fin qui sembrerebbe tutto normale. In realtà, si tratta dello stesso albergo dove Andrea Agnelli e Jorge Mendes si incontrarono per impostare l’operazione Cristiano Ronaldo, autentico botto del calciomercato 2018. Certamente un indizio non fa una prova, ma in questo caso si tratta di una traccia molto importante. Lo stesso Rabiot ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport: “Parlo con la Juve. E’ grande club, dove ognuno vorrebbe giocare”, la conferma del centrocampista francese certificata nella prima pagina del quotidiano.