Rabiot ai giovani della Juve: “Seguite i consigli di Allegri, è un grande allenatore”

Durante l’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Adrien Rabiot, ha dato un consiglio anche ai giovani bianconeri che si sono messi in mostra in questo avvio di campionato: “Gli consiglio di seguire con attenzione i consigli di Allegri che è un grande allenatore perché non si focalizza solo sugli obiettivi, sempre importanti alla Juve, ma è molto pedagogico con i giovani, insistendo in allenamento anche quando sbagliano. I risultati si vedono, sono tutti migliorati in questi mesi anche nella difficoltà: la direzione è quella giusta”.

Foto: Instagram Allegri