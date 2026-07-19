Rabiot: “Abbiamo iniziato il primo tempo in modo vergognoso. Alcuni comportamenti sono stati inaccettabili”

19/07/2026 | 11:40:35

Il centrocampista della Nazionale francese e del Milan Adrien Rabiot ha parlato al termine della partita contro l’Inghilterra ai microfoni di BeIN Sports. Queste le sue parole:

“Abbiamo iniziato il primo tempo in modo vergognoso. Ho visto comportamenti da parte di alcuni giocatori che non avevo mai visto prima. È un po’ deludente, perché era l’ultima partita in cui potevamo fare bene in questa competizione. C’è molta delusione dopo la sconfitta contro la Spagna, ma c’era del lavoro da fare fino alla fine e non possiamo accontentarci di un gioco così sciatto. Ne abbiamo parlato nell’intervallo, ci siamo detti che dovevamo mostrare un po’ di orgoglio, e nel secondo tempo è andata molto meglio, perché nel primo tempo alcuni comportamenti sono stati inaccettabili”.

Foto: Instagram Rabiot

