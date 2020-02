R. Carlos: “Devo tanto all’Inter, è stato tutto bellissimo. Gattuso? Bravo a mettere in ordine la situazione”

L’ex calciatore del Real Madrid e dell’Inter Roberto Carlos – intervistato da Il Mattino – ha anche parlato del suo trascorso in nerazzurro e del prossimo match di Champions League tra Napoli e Barcellona.

“Devo tanto all’Inter. Se non fosse stato per quell’esperienza in Italia, forse non sarei mai diventato il calciatore che tutti poi hanno conosciuto. Ricordo perfettamente l’atmosfera di San Siro, gli allenamenti alla Pinetina e poi l’empatia con la gente: è stato tutto bellissimo”.

Sulla sfida di Champions tra il Napoli e il Barcellona.

“Di sicuro saranno 180 minuti molto intensi e divertenti: si affrontano due grandi squadre. Difficile fare un pronostico, però spero che vinca il Napoli. Gattuso? Arrivare a stagione in corso non è mai facile, anche perché se la squadra dove arrivi ha cambiato allenatore vuol dire che qualche problema prima ci doveva pur essere. E lui mi sembra sia stato bravo fin qui a provare a mettere in ordine la situazione. Il Napoli aveva già fatto vedere cose belle con Ancelotti: ora bisogna dare anche il tempo ai giocatori di adattarsi alle novità“.

